34 удара ножом от двоюродной сестры: бытовой конфликт между родственницами привел к уголовному делу

В телеграм-канале полиции Кузбасса проинформировали о сборе доказательной базы для передачи суду материалов по делу о нанесении 34 ножевых ранений жительнице Кемерова, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По версии следствия, удары нанесла родственница погибшей. Инцидент произошел в сентябре 2025 года. Пожилая потерпевшая приехала в гости к обвиняемой — к своей двоюродной сестре. Во время застолья между женщинами произошел конфликт. Предположительно, фигурантка уголовного дела схватила кухонный нож, который лежал на столе.

По данным следствия, женщина нанесла 34 удара в область груди, живота и шеи, а также повредила ей руки и ноги. Пожилую горожанку доставили в больницу с многочисленными колото-резаными ранами. Специалисты провели судебно-медицинскую экспертизу и установили степень тяжести — тяжкий вред здоровью.

«Следователем отдела полиции „Ленинский“ УМВД России по г. Кемерово завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“», — указано в сообщении ведомства.

Уголовное дело полностью готово к судебному разбирательству — следствие завершило сбор неопровержимых улик. Обвиняемому грозит до десяти лет тюремного заключения, как установлено санкцией инкриминируемой нормы права.

