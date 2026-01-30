«Холодное дело» об убийстве на кладбище: следователи нашли виновного в изнасиловании спустя 20 лет

В Кузбассе вынесен приговор по резонансному делу об убийстве двадцатилетней давности, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал регионального СК.

По версии следствия, в марте 2006 года 23-летний мужчина, находясь под воздействием алкоголя и запрещенных веществ на территории кладбища, совершил в отношении 54-летней женщины насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть преступление, он нанес потерпевшей множество ножевых ранений в жизненно важные органы, от которых она скончалась на месте. После этого молодой человек скрылся.

Следователи активизировали работу по нераскрытым делам прошлых лет, действуя в кооперации с криминалистическим отделом и полицией. Основной акцент сделан на доукомплектование доказательств: возобновлены контакты с косвенными свидетелями и инициированы дополнительные исследования собранных ранее улик.

«Проведенная по уголовному делу генетическая экспертиза позволила экспертам определить ДНК-профиль преступника. Его сопоставление с лицами, ранее попадавшими в поле зрения правоохранительных органов, позволило установить лицо, совершившее преступление в отношении женщины», — указано в сообщении.

В СК проинформировали, что правоохранителями были собраны неопровержимые доказательства, включая заключения судебных экспертиз, подтвердившие вину обвиняемого. Суд вынес обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что модель Анну Линникову похитили и пытались изнасиловать на Бали.