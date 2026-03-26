5 апреля — Вербное воскресенье: что важно сделать в этот день, а от чего предостерегают священники

Вербное воскресенье наступит уже 5 апреля. Православные верующие с особым трепетом ожидают этот значимый праздник. Священник Филипп Ильяшенко в интервью REGIONS рассказал о традициях этого дня и о том, чего делать не стоит.

По словам священнослужителя, главное для христианина в этот день — участие в богослужениях: вечерней службе в субботу и утренней литургии в воскресенье.

«Вечером хорошо будет исповедоваться, покаяться в своих грехах, а утром, в воскресный день, в день Вербного воскресенья, прийти на службу и причаститься», — поделился священник.

В храмах принято освящать вербные ветви. Священнослужитель отметил, что они становятся не просто веточками с набухшими почками, а почитаются как малые святыни. Однако ценны они не сами по себе, а в силу событий, которым посвящен праздник, — значимость имеет именно Вход Господень в Иерусалим. Освященную вербу можно поставить у иконы или поместить в вазу, украсив ею стол.

Священник обратил внимание на то, что легкие удары веточками вербы, которыми некоторые якобы привлекают здоровье, — это суеверие, не имеющее отношения к вере и Богу.

«Действия, совершаемые с вербой, кого-то ею касаться, вкладывать в саму вербу особый смысл — суеверие, то есть суетная ложная вера, не совместимая с верой в Бога. Если веришь в Бога, то это вера в Бога. Если веришь в суеверие, в суетную веру, то это что-то другое получается», — рассказал священнослужитель.

Как уточнил священнослужитель, торжество имеет более точное именование — Вход Господень в Иерусалим. Оно входит в перечень двунадесятых праздников, объединяющих двенадцать наиболее значимых событий из земной жизни Спасителя и Приснодевы Марии. В этот день Иисус въезжал в Иерусалим, а горожане встречали Его с почестями, зная о свершившемся незадолго до того чуде воскрешения Лазаря.

«Этот сход сопровождался приветствиями „Слава вышнему Богу“, настиланием одежд, ветвей деревьев и держанием этих ветвей в руках тех, кто в нем участвовал. Отсюда пошла традиция брать ветви пальм на Востоке. В России, где климат существенно более холодный, это ветви распустившихся верб», — поделился он.

