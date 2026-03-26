Священник разоблачил пасхальный миф: почему «бить ветками» в Вербное воскресенье опасно для веры

Традиция ударять веточками вербы домочадцев для доброго здравия в Вербное воскресенье является суеверием, которое не относится к вере в Господа. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил священник Филипп Ильяшенко.

Вербное воскресенье в этом году отмечается 5 апреля, Пасха — 12 апреля. Как отметил священнослужитель, подобное размахивание вербой — это часть ложной веры.

«Колотя ветками, постукивая ветками своих домочадцев, не получится что-то изгнать или приманить. Это противоречит вере в истинного Бога», — предупредил он.

Для себя в этот день лучше всего быть участником событий в храме и испросить прощения в своих грехах, сказал священнослужитель.

«В сам день попасть на литургию, быть причастником и причащаться. В такие дни особо важно сделать что-то хорошее своим близким: позаботиться доброй улыбкой, добрым словом, вниманием и временем. Также важно физически позаботиться о них и материально, если есть возможности», — поделился он.

При этом благополучие дома зависит не от срезанных ветвей вербы, рассказал священник. Все зависит от любви в доме.

«Если дома есть порядок, изобилие, простор, но нет любви, то все это бесполезно. Основа благополучия дома — любовь, готовность отказаться от себя ради того, кого ты любишь. Чтобы в доме не происходило, изобилие будет в любви, поэтому будет хорошо. Это самое главное», — заключил священник.

