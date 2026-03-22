500 метров ужаса: подростка затянуло дверями электрички на глазах у матери на станции в Москве

Пассажир электрички на станции Минская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) госпитализирован из-за получения травмы, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя железной дороги. Издание «BlackFox News» располагает информацией, что травмированный пассажир — подросток, который находился в метро с матерью. Его состояние тяжелое.

Собеседник ТАСС рассказал, что для оказания квалифицированной помощи пострадавшему пассажиру оперативно вызвали бригаду скорой помощи. Специалисты оценили состояние пациента и доставили в больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются, проводится расследование. Работа других поездов осуществляется в штатном режиме — случившееся не внесло корректив в их движение.

«Сегодня (22 марта. — Прим. ред.) в 17:42 мск на остановочном пункте Минская при отправлении поезда №6305 Москва — Малоярославец был травмирован один из пассажиров», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Издание «BlackFox News» сообщило, что пострадавший пассажир — 17-летний подросток, которого зажало автоматическими дверями отправляющегося электропоезда. Молодого человека волоком пронесло на расстояние примерно 500 метров вдоль железнодорожной платформы и путей. Его состояние тяжелое.

«Свидетелем инцидента стала мать подростка, находившаяся в этот момент на платформе», — говорится в статье издания BlackFox News.

