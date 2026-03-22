Травма на беговой дорожке: маленький ребенок попал в больницу после инцидента в спортклубе Москвы

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств получения ребенком 2022 года рождения телесных повреждений во время нахождения в спортивном клубе, расположенном в проезде Донелайтиса, сообщило ведомство в канале МАХ.

По информации ведомства, мальчик доставлен в больницу. В спортклубе он находился вместе с мамой. Причина обращения к медикам — травма.

«По предварительным данным, 22 марта т.г. ребенок получил травму при посещении вместе с мамой спортивного клуба в проезде Донелайтиса», — указано в сообщении ведомства.

В оперативных службах ТАСС проинформировали, что ребенок находился без обуви. Его нога оказалась зажатой в беговой дорожке.

По информации прокуратуры Москвы, Тушинская межрайонная прокуратура держит на личном контроле процесс выяснения всех деталей происшествия, в результате которого пострадал ребенок. Ведомство осуществляет надзор за проведением процессуальной проверки — от ее начального этапа до вынесения итогового решения.

Особое внимание уделяется полноте устанавливаемых фактов, объективности собранных материалов и законности принимаемых по итогам процессуальных решений, отмечено в сообщении столичной прокуратуры. Ход разбирательства находится под постоянным наблюдением прокурорских работников, которые при необходимости готовы дать оценку действиям уполномоченных органов.

