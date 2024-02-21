56orb.ru: банальный подарок на 23 февраля в виде носков и геля можно сделать оригинальным

Дарить носки и гель для душа на 23 февраля становится признаком плохого вкуса. Лучше совершенно отказаться от этой идеи. Если других вариантов нет, то можно внести некоторую оригинальность в такой подарок, сообщает 56orb.ru .

Гель для душа

Не стоит покупать самый распространенный гель для душа в первом магазине, который попадется по пути. Можно выбрать несколько разных гелей фирмы с достойной репутацией и подарить своеобразную коллекцию с различными запахами.

Набор трусов и носков

Если и дарить носки и трусы, то только набором. Важно следить, чтобы товар был высокого качества.

Мужская косметика

Косметика мужчинам нужна. Можно выбрать крем для рук или гель для бритья. Те, кто отпускает бороду, используют различные уходовые средства. Также у многих мужчин есть необходимость в шампунях.

Кружки

Кружки также считаются слишком банальными сувенирами, поэтому можно усложнить задание. Например, купить термокружку или нанести на обычную именной или уникальный принт.

Внимание стоит обратить также на другие подарки, которые не считаются слишком банальными, но не теряют актуальности: гаджеты (пауэрбэнк, USB-увлажнитель), игрушка-антистресс, ежедневник, спортивная бутылка для воды, подушка на офисное кресло, инструменты, подарочный сертификат.

Экономист РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская ранее рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как экономить на покупке подарков на праздники: 14 февраля, 23 февраля и 8 марта.