Для него и для нее: выяснилось, что россияне подарят любимым на 14 февраля

В День святого Валентина продажи милых и романтических презентов многократно возрастают, в том числе, на маркетплейсах. Эксперты рассказали, что россияне дарят другу в этот праздник, как меняются цены, и как не переплатить.

Рынок меняется

Предприниматель в сфере электронной коммерции, селлер на маркетплейсах Евгений Трифонов рассказал, что День всех влюбленных по количеству заказов на онлайн-платформах не уступает гендерным праздникам — 8 марта и 23 февраля.

«В этот период спрос на тематические товары в среднем вырастает в 2-5 раз. Любой товар, который имеет потенциал подарка «для него и для нее», может продемонстрировать серьезное увеличение продаж», — пояснил Трифонов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, селлеры тоже делают все, чтобы усилить закономерные скачки спроса. Поэтому в последние несколько лет рынок подарков активно трансформируется.

«С товарами, подходящими в качестве подарков, работают по-особому. Под 14 февраля на них размещают изображения сердечек, надписи вроде «для нее», «для него», «любимой». Также стали появляться дополнительные вкладки к товару с акцентом на данный праздник, меняется общий контент и ключевые запросы», — добавил эксперт.

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Носки и украшения

Селлер пояснил, что заметная доля спроса в преддверии Дня всех влюбленных приходится на товары совместного использования с акцентом на романтику: наборы для создания слепков рук, комплекты для рисования картин с отпечатками ладоней, различные настольные игры, товары категории «18+» и так далее.

«Также популярны предметы, интересные для каждой из сторон. Для девушек берут бижутерию, подарочные наборы, нижнее белье, кондитерские изделия в подарочных упаковках, мягкие игрушки. Мужчинам обычно дарят товары автомобильной тематики, носки, аксессуары для документов, кружки и бокалы, креативные сертификаты», — уточнил он.

Цены растут

Экономист РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская добавила, что этот праздник популярен, в основном, среди молодежи, которая больше других склонна к экономии.

«Распределение покупателей по ценовым предпочтениям за последние два года, скорее всего сохранится и в 2024-м: 35-40% готовы купить подарок стоимостью от 1000 до 3000 рублей, 23-25% — от 3000 до 5000 рублей и 22% — менее 1000 рублей», — пояснила эксперт.

На фоне праздничного ажиотажа селлеры часто прибегают к повышению цен на особо популярные товары.

«Связано это с тем, что продавцы видят повышенный спрос и хотят заработать больше, но и конкуренция тоже возрастает», — уточнил Трифонов.

Ольга Лебединская подтвердила, что традиционно наценка достигает именно такого значения.

«Сэкономить можно, либо расширяя тематику подарков, либо приобретая полезные подарки или подарочные сертификаты. Предметом последних могут быть самые разные услуги, начиная от фитнеса и заканчивая ужином в ресторане. Еще один способ экономии — «раннее бронирование», то есть покупка подарка заранее», — посоветовала собеседница.

Ранее экономист раскрыла, как с умом покупать цветы к 14 февраля.