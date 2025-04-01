56orb.ru: озеро в Оренбурге за год превратилось в болото с дохлой рыбой и мусором
56orb.ru: вид «тропы здоровья» за 115 млн руб. в Оренбурге постепенно ухудшается
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«Тропа здоровья» в Оренбурге с каждым сезоном выглядит все хуже, сообщил 56orb.ru.
По данным издания, «тропу здоровья» открыли в Оренбурге около года назад. Место обрело популярность среди местных жителей. Горожане разного возраста прогуливались по ней. Тропа стоимостью 115 млн руб. проходит над озером. Зиму деревянные опоры пережили хорошо. Лишь в некоторых местах съехали перила.
По информации издания, территория возле озера не была благоустроена должным образом. Так, перед началом зимнего сезона траву не косили. Вблизи много мусора. Озеро постепенно превратилось в болото. В зеленой воде с налетом тины по-прежнему обитают утки. Однако рыба гибнет. Вблизи берега можно обнаружить мертвых рыб и много мусора. В воде также можно разглядеть оконную раму и другой крупногабаритный мусор.
Горожане рассказали, что от воды исходит неприятный запах. По их мнению, качество воды ужасное. Люди считают, что гулять с детьми возле озера не стоит. Кроме того, озеро за год сильно обмелело.
Ранее корреспондент Muksun.fm призвала жителей Сургута убирать экскременты своих питомцев и не оставлять мусор на улицах города.