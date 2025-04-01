Корреспондент Muksun.fm призвала жителей Сургута убирать экскременты своих питомцев

В Сургуте после таяния снега можно оценить состояние улиц города: мусор, экскременты, лужи и кучи снега, собранные коммунальщиками, сообщил muksun.fm.

По данным издания, улицы города переполнены мусором. Горожане бросают окурки, обертки, пакеты, стаканы, бутылки от пива и водки.

«Мало урн, много урн — везде по-разному, но количество мусора с их наличием или отсутствием никак не коррелируется. Мне кажется, даже если вдруг нам урновый забор построят, безответственное отношение к городу (да и по сути к землякам) это не отменит», — отметила корреспондент издания.

По мнению корреспондента, не менее актуальная проблема — последствия выгула домашних питомцев на улицах города. Владельцы не убирают экскременты своих питомцев. После таяния снега улицы заполнены отходами. По мнению журналиста, хозяева должны собирать экскременты в пакеты.

«Я даже не могу сравнить, лично мне одинаково противно смотреть и на бутылки, и на какашки. Посмотрите и вы (надеюсь, тут есть хозяева питомцев и вы пересмотрите свое отношение к уборке за ними)», — высказала мнение корреспондент Muksun.fm Ефросинья Рамазанова.

По мнению корреспондента, работа коммунальных служб также приводит к тому, что улицы города не имеют привлекательного вида. Во-первых, лужи не тают. Предположительно, причина в забитых ливневках. Во-вторых, рабочие при расчистке снега складывают его в кучки. Постепенно снег чернеет. Вскоре он растает, а значит, образуется еще больше луж.

Корреспондент обратила внимание, что на улице можно встретить много гуляющих людей. В городе есть достаточное количество красивых мест. Важно, чтобы горожане бережно относились к нему и не загрязняли улицы населенного пункта.

Ранее сообщалось, что петрозаводчане выложили фото переполненных контейнеров с мусором.