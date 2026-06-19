Россиянина наказали за схему с фиктивной регистрацией мигрантов

В Нефтеюганске суд оштрафовал 57-летнего мужчину за фиктивную регистрацию трех иностранцев, сообщает ugra-news.ru . Нарушение выявили сотрудники миграционного отдела в январе. Хозяин квартиры оформил учет, хотя знал, что мигранты фактически там жить не будут. Суд назначил наказание в размере 120 тысяч рублей, а иностранцев выдворят из страны.

Сотрудники отдела по вопросам миграции в ходе проверки обнаружили, что 57-летний житель Нефтеюганска поставил на учет в своей квартире трех граждан Средней Азии. Мужчина прекрасно понимал, что фактически эти люди проживать по указанному адресу не будут, но все равно оформил документы.

Против него возбудили три уголовных дела по статье 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранцев по месту пребывания в жилом помещении. Суд назначил наказание в виде штрафа 120 тысяч рублей.

Мигрантов сняли с учета. Иностранцам запретили въезд в Россию и приняли решение о принудительном выдворении за пределы страны.

Полиция напоминает: обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщать по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось, что делец умудрился запихнуть тысячу мигрантов в одну квартиру и сел за это.