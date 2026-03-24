80% эффективности и 5% компенсации: томские ученые создали модель, подбирающую ингалятор под температуру тела пациента

Специалисты Томского политехнического университета совместно с коллегами создали пространственную модель, позволяющую прогнозировать распределение лекарственного аэрозоля в дыхательной системе человека. Разработка учитывает индивидуальные анатомические особенности пациента и температуру его организма. Об этом Науке Mail сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РФ.

По информации издания, в ходе исследования ученые провели сравнительный анализ трех типов ингаляционных устройств: дозированного аэрозольного ингалятора, струйного небулайзера и ингалятора мягкого тумана.

По мнению специалистов, наиболее эффективным оказался последний вариант — 80 процентов выделяемых частиц обладают оптимальными размерами для глубокого проникновения в легочные ткани. На основе полученных данных специалисты разработали мультикритериальную методику оценки эффективности ингаляторов, которая может быть адаптирована под конкретного пациента.

«В перспективе мы планируем превратить полученные данные в практический инструмент — например, мобильное приложение или понятную инструкцию. Введя возраст, температуру и тип ингалятора, врач или пациент сможет получить рекомендацию по оптимальному режиму вдоха и выбору препарата», — специально для Наука Mail прокомментировал Дмитрий Антонов.

По данным издания, исследователи проанализировали такие параметры, как температура вдыхаемого воздуха и аэрозольной смеси, скорость вдоха, а также анатомические особенности строения дыхательных путей. Выяснилось, что в условиях пониженной влажности и повышенной температуры тела процессы испарения аэрозоля преобладают над конденсацией.

По мнению специалистов, это приводит к уменьшению размера частиц и смещению зоны их оседания в легких, что снижает результативность лечения. Для пациентов с температурой тела 37 градусов и выше специалисты рекомендуют увеличивать размер частиц аэрозоля на 5 процентов, чтобы компенсировать потери.

«Для врача это означает, что один и тот же препарат в одинаковой дозе может давать разный эффект у пациента в состоянии лихорадки и в период стабильного самочувствия. Особенно чувствительна к этим изменениям ингаляционная терапия при бронхиальной астме и ХОБЛ. Учет температуры тела и гидратации пациента — важный шаг к персонализированной терапии», — пояснила соавтор исследования, врач-методист Сеченовского университета Ольга Нагаткина.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ вернуть подвижность парализованным пациентам.