Сенсация в медицине: ученые нашли способ вернуть подвижность парализованным пациентам

Тяжелые травмы позвоночника нередко приводят к полному обездвиживанию пациента. Однако новые исследования ученых могут изменить данную тенденцию. Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии ЮЗАО г. Москвы, акушер-гинеколог, специалист ультразвуковой диагностики Ecofamily Clinic Александр Кирющенков рассказал Здоровью Mail о деталях сенсационного открытия бразильских специалистов.

Эксперт отметила, что ученые давно изучают особенности плаценты. Установлено, что орган оберегает плод на протяжении всей беременности. В плаценте содержится белок ламинина, который специалист сравнила со строительными лесами. Белок формирует внеклеточный матрикс, позволяющий клеткам передвигаться и взаимодействовать друг с другом. Без его участия восстановление и развитие клеток оказалось бы невозможным.

«Исследования подтверждают: ламинин, полученный из плацентарной ткани, способствует росту нервных клеток и значительно ускоряет заживление ран. По сути, природа заложила в него мощнейший регенеративный потенциал, который мы только начинаем раскрывать», — пояснила эксперт.

По информации эксперта, на протяжении 25 лет функции белка изучает бразильский ученый, профессор Татьяна Коэльо де Сампайо. Результатом многолетних исследований стал полиламинин — уникальная молекулярная структура, способная возвращать утраченную подвижность пациентам с повреждениями спинного мозга.

По данным специалиста, ученые сумели запустить процессы восстановления нервных волокон у взрослого человека. Люди, которые прежде были обречены на инвалидное кресло, смогли частично вернуть контроль над ногами. Сегодня исследовательница Татьяна Коэльо де Сампайо считается одним из наиболее вероятных кандидатов на Нобелевскую премию.

