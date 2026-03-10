86 см снега и глина под ногами: эксперт по ЖКХ рассказал, как спасти участок Подмосковья от потопа этой весной

Общественный деятель и эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь в беседе с порталом REGIONS рассказал владельцам загородных участков в Подмосковье, как подготовиться к обильному таянию снега. Весна 2026 года, по его словам, может стать рекордной по количеству влаги: высота снежного покрова в регионе достигла 86 сантиметров — вероятно, самый высокий показатель за последние 70 лет.

«Раннее потепление вызывает быстрое таяние, однако глубокие слои почвы обычно остаются замерзшими. Это мешает влаге впитываться в землю, из-за чего вода скапливается на поверхности», — отметил эксперт.

Особенно тяжело придется тем, чьи участки расположены в низинах и имеют глинистую почву. В таких условиях надеяться на естественный уход воды не приходится. Бондарь рекомендует комбинировать глубокий дренаж с системой поверхностных каналов. Если рельеф не позволяет воде уходить самотеком, эксперт советует использовать специальный насос для грязной воды, способный перекачивать жидкость с примесями.

«Снежный слой защищает корни растений от сильных морозов. Однако сугробы у стен дома могут стать причиной сырости в подвале и вызвать повреждения фундамента. Верным подходом выглядит расчистка дорожек и пространства у стен, в то время как на грядках снег лучше оставить», — уточнил общественник.

Нередко, отмечает специалист, сами владельцы усугубляют ситуацию: засыпают канавы, устанавливают сплошные заборы, перекрывающие естественные пути стока. Чтобы исправить положение, полезно следить за уклонами и не нарушать сложившийся ландшафт. Помочь в борьбе с лишней влагой могут и растения — например, ива или черная ольха, чьи корни активно вытягивают воду.

При любых работах важно соблюдать дистанции до соседних участков, чтобы не нарушать права соседей и не провоцировать конфликты.

«Жилой дом лучше располагать минимум в 3 метрах от границы, хозпостройки в 1 м, а септики на удалении 1-2 м. Высокорослые деревья обычно требуют 4 м, а дренажные канавы допускается делать по границе или в полуметре от нее», — подытожил собеседник издания.

