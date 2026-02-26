Эксперт успокоил дачников: не все постройки требуют кадастрового оформления

Общественный деятель и эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь рассказал REGIONS, какие постройки на загородном участке непременно предстоит поставить на кадастровый учет.

Как пояснил эксперт в сфере ЖКХ, основополагающим признаком отнесения объекта к недвижимости выступает его неразрывная связь с земельным участком. Специалист сослался на статью 130 Гражданского кодекса РФ, где прямо указано, что критерием недвижимости является невозможность перемещения объекта без ущерба его назначению.

«Если вашу теплицу или сарай можно разобрать и перевезти без разрушения, вероятно, регистрировать их не нужно, — пояснил он, добавив, что такие сооружения могут иметь признак некапитального строения.

Специалист обратил внимание, что к таким объектам, как хозблок или баня, стоит относиться более ответственно. В случае продажи участка важно, чтобы они были оформлены на основании Федерального закона № 218.

«Вероятно, баня или хозблок станут объектом права только при наличии прочного фундамента и подведенных коммуникаций», — уточнил он.

Эксперт также затронул финансовую сторону вопроса. Он отметил, что при определенных обстоятельствах собственник может быть освобожден от уплаты налогов на такие постройки.

«Статья 407 Налогового кодекса РФ дает льготу на одну хозяйственную постройку площадью до 50 квадратных метров», — разъяснил Бондарь.

В завершение специалист в сфере ЖКХ поспешил успокоить садоводов и владельцев дачных участков, использующих легкие навесы и парники. По его словам, регистрационные процедуры, скорее всего, коснутся только тех объектов, которые действительно невозможно переместить без их разрушения или значительного ущерба.

«Важно помнить, что обычные парники или легкие навесы не требуют походов в Росреестр, — резюмировал он.

