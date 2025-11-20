«900 мм — это явно ошибка»: эксперт усомнился в прогнозе погоды на зиму в Кузбассе

Наступившая зима в Сибири может стать настоящим климатическим вызовом, если верить некоторым прогнозам, предрекающие морозы до –38 °C и рекордные 900 мм осадков, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Детальный разбор этих спорных для региона данных представила автор популярного телеграм-канала «Эвристическая метеорологиня».

Как отмечает специалист, сильные морозы являются типичным явлением для января и февраля в этих широтах. Кратковременные периоды с температурой около –40 °C в сочетании со снегопадами действительно способны обеспечить кузбассовцам и стужу, и значительные сугробы. Однако основная претензия эксперта касается именно обещанного количества снега. Цифра в 900 мм за весь зимний сезон выглядит крайне сомнительной, уверен эксперт.

По информации издания, для наглядности метеоролог приводит статистику по Новокузнецку за последнюю пятилетку. Как следует из данных, южная столица Кузбасса на протяжении пяти лет демонстрировала значительный недобор зимних осадков, тогда как в текущем сезоне прогнозируется вдвое превышающая норму цифра. Хотя вероятность суровых морозов не отрицается, прогноз о рекордных снегопадах вызывает серьезные вопросы.

«900мм — это явно ошибка», — признался метеоролог одному из комментаторов в канале.

Ранее сообщалось, что температура в Москве 20 ноября поднимется до +1 градуса.