Скользко, но без осадков: какой будет погода в Москве 20 ноября

Жителей Подмосковья и столицы в четверг, 20 ноября, ждет прохладная и спокойная погода без осадков. Такой прогноз приводит Гидрометцентр России.

В Московской области синоптики прогнозируют облачность с кратковременными прояснениями и сухую погоду. Местами возможна гололедица. Днем температура будет колебаться от –3 до +2 градусов, а в ночные часы местами опустится до –5.

В Москве будет похожая погода: днем столбики термометров будут показывать от –1 до +1 градуса, ночью похолодает до –3.

Ожидается южный и юго-восточный ветер, местами с порывами, со скоростью от 3 до 10 м/с. Атмосферное давление останется повышенным — около 753–754 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что зима в России будет холоднее прошлой, но теплее нормы.