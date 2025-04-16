«А если мы с ребенком рухнем вниз»: жительница Левихи прислала фото больших дыр на мосту

Многодетная мама Ксения из Левихи высказала мнение, что мост, который ведет на Серовскую трассу, находится в аварийном состоянии, сообщил tagilcity.ru.

По данным издания, женщина прислала фото моста. На кадрах видно, что по всему мосту образовалось много дыр разного размера. Сквозь некоторые можно рассмотреть дорогу, проходящую под мостом. Ксения рассказала, что проезжает по мосту каждый день. Они с ребенком ездят в Нижний Тагил. При выезде из поселка не воспользоваться мостом невозможно. По словам жительницы, кроме ям, на мосту много штырей. Ксения рассказала, что повредила ими зимние шины. В связи с приходом весны женщина поменяла шины, но она сомневается в их длительной эксплуатации.

По мнению Ксении, дыры появились из-за проезда по мосту тяжеловозов. Женщина уверена, что передвигаться по этому участку дороги опасно.

«Просто невозможно ездить. А если мы с ребенком рухнем вниз?» — рассказала TagilCity.ru жительница Левихи Ксения.

Ксения рассказала, что мост в последний раз ремонтировали примерно 10 лет назад. По ее словам, местные жители регулярно обращаются к властям с просьбой отремонтировать дорогу. Люди требуют провести реконструкцию сооружения, но пока на их просьбы местная власть не реагирует.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт мостового перехода стартовал в деревне Поречье в Рузе.