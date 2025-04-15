Капитальный ремонт мостового перехода стартовал в деревне Поречье в Рузе

В Рузском округе дали старт работам по капитальному ремонту мостового перехода в деревне Поречье. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для проведения ремонта движение по мосту было перекрыто. На объекте демонтируют ограждения и вскроют деформационные швы. Затем здесь будет заменено пролетное строение, отремонтированы опоры, установлены новые деформационные швы и гидроизоляция, обновлено покрытие, обустроены удобные тротуары.

Работы завершатся в сентябре, а запуск рабочего движения запланирован на конец июля.

Автовладельцев призвали объезжать объект через другие населенные пункты, а для пешеходов оборудовали временный мост, разворотные и остановочные площадки для автобусов.

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