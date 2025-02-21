«А Сергей Викторович выйдет?»: Захарова показала павлина, ожидающего пресс-конференцию Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале опубликовала фотографию павлина, с которым встретилась на полях заседания глав МИД G20 в ЮАР.

Захарова отметила, что в разных странах у павлинов особое отношение к российской делегации. ТАСС напомнил, что во время различных конференций представителей дипмиссии из России сопровождают павлины. Официальный представитель МИД РФ предположила, что неожиданный гость также ждет встречи с Лавровым.

«Помните же, у павлинов к российской делегации всегда особое отношение. Вот и в ЮАР этот павлин ходит и как бы спрашивает: «А Сергей Викторович выйдет?». Выйдет, выйдет. Отработает сейчас «двадцатку», проведет двусторонние встречи и обязательно выйдет», — написала Мария Захарова.

Захарова отметила, что мероприятие в ЮАР организовано на высшем уровне. По ее мнению, для обсуждения были выбраны наиболее актуальные на данный момент темы. В частности, участники мероприятия обсудили планы работы на 2025 год. Одно из заданий — работать и сотрудничать, несмотря на давление со стороны Запада. Однако, по ее мнению, в настоящее время давление начинает снижаться.

Ранее сообщалось, что Захарова назвала «троллингом ЕС» шутку Лаврова про Гренландию и Данию.