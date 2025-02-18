Захарова назвала «троллингом ЕС» шутку Лаврова про Гренландию и Данию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свой ответ на вопрос журналиста CNN Фредерика Плейтгена с остроумного замечания о Дании и Гренландии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Минувшим днем в понедельник, 17 февраля, в ответ на вопрос американского журналиста о возможных уступках в урегулировании конфликта на Украине Сергей Лавров в шутливой форме упомянул о Гренландии. Также министр иностранных дел России предложил представителям Соединенных Штатов Америки более внимательно изучить историю, поскольку Россия уже шла на уступки Украине, когда создавался Советский Союз.

«Это был троллинг не столько Фредерика, сколько, как мне кажется, лидеров ЕС и некоторых его стран, которые активно пытаются «сесть за стол переговоров», чтобы защитить «территориальную целостность» Украины», — написала Захарова.

Дипломат напомнила, что у входящей в ЕС Дании имеются в настоящее время серьезные сложности с США, которые вовсю пытаются «слямзить» у Копенгагена часть территории страны.

Кроме того, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации рекомендовала лидерам Европейского союза обсудить вопрос, касающийся Дании и Гренландии, в ходе переговоров, которые состоятся в Копенгагене.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию. В ходе визита запланированы переговоры между Россией и США, посвященные урегулированию конфликта на Украине и восстановлению двусторонних отношений.