«А ты снова одна?»: житель Кемерова предлагает сходить с ним на свидание за деньги

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение от жителя Кемерова, который готов сходить на свидание за 1 рубль, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, автор объявления напоминает о приближении Дня всех влюбленных. В объявлении молодой человек обращается к потенциальной клиентке. Он предполагает, что все ее подруги встречаются с молодыми людьми. Они будут принимать подарки от своих возлюбленных и приятно проводить пятничный вечер. Однако, по его мнению, девушке же никто не подарит даже валентинку.

«А ты снова одна?» — интересуется автор сообщения.

Автор объявления написал, что самостоятельно займется организацией свидания. Свое присутствие на мероприятии он оценил в 1 рубль. В перечень услуг входит создание совместных фото, чтобы подружки девушки завидовали ее отношениям. Кемеровчанин указал, что предоставляет подобную услугу менее года. Он опубликовал свое фото, на котором рассмотреть лицо невозможно. Однако можно предположить, что мужчина молодого возраста.

Ранее тюменец рассказал, как мог стать жертвой фейкового свидания и потерять около 10 тыс. руб.