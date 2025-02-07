«Вдруг я маньяк какой»: тюменец уверен, что мог стать жертвой фейкового свидания

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, которая активно набирает обороты в преддверии Дня всех влюбленных. Так, мужчин приглашают на фейковые свидания. Житель Тюмени по имени Артем уверен, что мог стать жертвой такого обмана, сообщил nashgorod.ru.

Мужчина рассказал, что ищет на сайте знакомств приятную девушку. Недавно с ним начала общаться красивая девушка. Сначала мужчине не показалось общение странным. Однако со временем много удивляло. Например, она открыто обсуждала интимные темы, намекая на свою готовность к более близкому общению. Девушка не задавала много вопросов. По словам Артема, ему казалось, что она очень пытается ему понравиться.

Тюменец рассказал, что потом девушка предложила сходить на свидание и прислала ссылку. По ней мужчине предлагалось приобрести билеты в театр. Артем отметил, что театр частный. Стоимость билета составляет 5 тыс. руб. Зрительный зал рассчитан на двоих человек. Предполагалось, что мужчина должен купить билет и для новой знакомой.

«Но я не повелся: больно девушка красивая, и сразу интим, ее не пугает, вдруг я маньяк какой», — рассказал Артем.

По данным издания, пользователи активно обсуждали информацию о новом способе мошенничества. Некоторые иронично отметили, что портить первые свидания — бесчестно. Одна подписчица считает, что некоторые мужчины не готовы тратить деньги на свидания со своими девушками. Стоит ли ожидать, что они будут платить за знакомую, которую даже не видели.

«Эх, скучно я живу»; «Хоть что-то новое»; «Теперь точно буду дома бесплатно сериалы смотреть»; «На самое святое!» — прокомментировали тюменцы новость.

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