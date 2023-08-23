Абаканец хотел воспользоваться интим-услугами, а обратился в полицию

Абаканец стал жертвой мошенников, которые работают в сети под видом представителей интим-услуг, сообщает newkhakasiya.online .

Житель Абакана хотел пригласить девушку легкого поведения для общения со своим братом. Он выбрал сайт, на котором можно выбрать подобную услугу и оформил заказ. Позже с ним связалась менеджер, которая рассказала о необходимо перевести деньги в качестве предоплаты. Мужчина отказался.

На следующий день жителю Абакана настойчиво звонили из данной компании. Его обвинили в том, что он нарушил работу сайта. Угрожали и требовали денег. Мужчина перевел 80 тысяч рублей. Позже он понял, что его «развели» и обратился в полицию.

В правоохранительных органах отметили, что мошенники работают по такой схеме: требуют предоплату, но услуги не оказывают. Если потенциальный клиент не соглашается, то ему угрожают, рассказывая о сбоях в работе интернет-портала.

Ранее стало известно, на что тратила деньги 23-летняя мошенница из Омска, которая просила материальной помощи у мужчин, а потом прекращала с ними общение. Девушка использовала фото моделей.