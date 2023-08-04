ABC: Граждане США считают обвинения против экс-президента Трампа политическими

Компания Ipsos провела социологический опрос по заказу телеканала ABC относительно того, считают ли американцы обвинения против экс-президента США Дональда Трампа политически мотивированными, пишет агентство « РИА Новости ».

«Число американцев, убежденных в том, что эти обвинения политически мотивированы (46%), превысило число тех, кто убежден в обратном (40%)», - такими данными делится компания Ipsos

Компании Ipsos предложила жителям США прокомментировать свое отношение к обвинениям, которые суд выдвигает в адрес экс-президента Дональда Трампа. Против бизнесмена заведено три дела. Относительно вины Трампа в штурме Капитолия 46% респондентов высказали мнение, что дело открыто из-за политических целей. При чем, 65% американцев уверены, что дело серьезное. Дональда Трампа могу привлечь к ответственности.

В отношении хранения секретных документов 47% опрашиваемых высказали мнение, что дело открыто по политическим мотивам. Согласно мнению 50% респондентов скандал из-за выплат порноактрисе Сторми Дэниелс также начался с целью снизить политический рейтинг Трампа.

Ранее, 3 августа, экс-президенту Дональду Трампу выдвинули новые обвинения по делу штурма Капитолия. Бывший президент посчитал, что если ему придется нести наказание за все правонарушения, в которых его обвиняют, ему предстоит провести в тюрьме 561 год.