Абхазия ратифицировала соглашение о признании судебных решений с РФ

В голосовании участвовали 29 депутатов: 27 человек проголосовали «за» ратификацию, а двое воздержались. Теперь судебные решения по спорам, которые возникли при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, будут иметь одинаковую юридическую силу на территории России и Абхазии.

Согласно законодательству, республика обязуется официально оповестить о ратификации Россию, после чего по истечении 30 дней документ вступает в силу. Соглашение было подписано в 2022 году. В 2023 году его ратифицировала Россия. В Абхазии шли дискуссии по данному вопросу. В России не скрывали, что заинтересованы в сотрудничестве с республикой, однако требуют выполнения определенных договоренностей.

Министр юстиции республики Анри Барциц выразил уверенность, что ратификация позволит местным предпринимателям развиваться. У них появятся дополнительные меры поддержки.

«Эта практика распространена по всему миру, в том числе в связи с тем, что происходят процессы международной торговли. Мировая экономика развивается, появляется потребность в защите, в первую очередь, интересов национального предпринимателя», – сказал Барциц.

Генеральный прокурор Адгур Агрба заявил, что в документе равнозначно отстаиваются законные права граждан обеих сторон соглашения.

Ранее сообщалось, что Лавров объяснил «балансом обязательств» приостановку соцвыплат в Абхазии.