Лавров объяснил «балансом обязательств» приостановку соцвыплат в Абхазии

Приостановка социальных выплат, предназначенных для учителей, медиков и силовых структур в Абхазии, не является признаком обострения отношений между Москвой и Сухумом, это происходит в рамках взаимных соглашений и связано с «балансом обязательств», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме, сообщил ТАСС.

По его словам, на данный момент нет никаких обострений в отношениях между Россией и Абхазией, это просто реализация существующих договоренностей.

«Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран, и в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в парламентах, у каждой страны есть свои обязательства», — объяснил чиновник.

Глава МИД рассказал, что другие российские ведомства также активно работают с коллегами в Сухуме, однако главным остается соблюдение всех достигнутых соглашений, утвержденных президентами.

«Абхазские друзья прекрасно это понимают. В частности, сейчас министром иностранных дел снова стал Сергей Миронович Шамба, который и затронул эту тему в публичном пространстве», — продолжил Лавров.

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