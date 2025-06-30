«Абсолютная глупость»: в Кузбассе разыскивают подростка, прострелившего монитор в компьютерном клубе

В соцсетях очевидцы рассказали, что в беловском компьютерном клубе молодой человек открыл стрельбу по монитору компьютера, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Автор поста в качестве доказательства показал видео, на котором зафиксирована стрельба. Он просит помочь в установлении личности парня.

По данным очевидцев, в клуб зашло трое молодых людей. У одного из них был предмет, визуально похожий на пистолет. Автор поста допускает, что пистолет может быть игрушечным или травматическим. По словам очевидца, молодые люди вели себя шумно. Один из них направил предмет на игрока, а затем выстрелил в монитор. Техника получила повреждения. После стрельбы компания покинула клуб.

«Пугает не столько сам сломанный монитор, сколько эта абсолютная глупость, безответственность и готовность применять что-то, похожее на оружие, даже в „шутку“», — написал беловчанин.

Автор сообщения просит помощи в установлении личности молодых людей. Жители региона активно обсуждали инцидент в соцсетях. Некоторые предположили, что ребята испугались, поэтому спешно покинули компьютерный клуб. Они считают, что выстрел был произведен случайно. Другие поддерживают мнение автора поста в соцсети. Судя по кадрам видео, в клубе находились подростки не старше 13 лет. В правоохранительных органах проинформированы об инциденте в городе.

«Уточняем», — отметили в пресс-службе полиции Кузбасса.

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