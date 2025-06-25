На Алтае мужчина случайно прострелил сыну плечо из-за большой собаки

В Алтайском крае 52-летний мужчина случайно ранил своего сына из-за собаки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Инцидент произошел в Бийском районе, когда отец услышал лай собаки на улице. Мужчина решил проверить, что происходит за домом, и прихватил с собой ружье. Вместе с отцом вышел его 12-летний сын.

Россиянин начал перекладывать оружие из руки в руку, как вдруг нечаянно выстрелил. Пуля попала в плечо мальчика. Пострадавшего срочно доставили в местную больницу, где ему оказали помощь.

В отношении мужчины завели дело по ст. 20.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), касающейся ответственности за нарушение правил обращения с оружием. Суд вынес решение оштрафовать жителя Алтая на 40 тыс. руб. Также было принято решение о конфискации оружия с патронами.

На суде стрелявший полностью признал свою вину и объяснил, что выйти во двор с оружием его спровоцировал лай собаки. Мужчина подумал, что к дому подошла большая собака, которая регулярно нарушала покой его семьи.

Ранее «Лента.ру» сообщила, что в Тамбове охотнику дали 1,5 года за убийство человека вместо кабана.