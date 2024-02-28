Абзац: актер Петренко не прячется от приставов

Актер Игорь Петренко рассказал, что не понимает, на каком основании интернет-издание опубликовало информацию о задолженности по оплате алиментов, о проблемах в общении с бывшей супругой, о том, что он прячется от приставов. Если бы кто-то дал интервью, то это одно дело.

Спикер рассказал, что, действительно, задолженность есть, но актер постепенно ее погашает. В распродаже последних вещей, как утверждал автор статьи, необходимости нет. Это неправда. Приставы его не разыскивают.

«Зачем такое придумывать? Зачем такое писать? Есть на мне долг, он еще не погашен. Я постепенно его закрываю. Что касается детей, мы решаем совместно какие-то проблемы, заботы. Мы в контакте [находимся] любом случае. [Никто нигде не прячется] абсолютно. Проблему мы решим, не переживайте», – сказал Петренко.

В интервью «Абзацу» актер затронул ряд тем. Так, рассказал, что побуждает актера Алексея Панина периодически вести себя провокационно и адекватно. Спикер также высказал мнение, что к спецоперации можно относиться только так: либо никак не вмешиваться и не мешать, либо полностью поддерживать.