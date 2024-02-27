Актер Петренко назвал главную причину деградации Панина

Спикер охарактеризовал скандального артиста Алексея Панина как очень щедрого, доброго и отзывчивого человека. Но признал, что иногда он ведет себя как фрик, будто в его голове что-то происходит необъяснимое.

«При этом я знаю, что парень он неплохой, [ему] неплохое дано по-человечески, а дальше он с чем-то то ли не справился, то ли его так заманили страсти, может быть, какие-то. Он выбрал такой путь, что ж делать, потом все будем на смертном одре объясняться», — считает лауреат Государственной премии Российской Федерации, актер театра и кино Игорь Петренко.

Спикер обратил внимание, что поведение Панина влияет на репутацию фильмов, в которых он снимался. Актер Игорь Петренко рассказал, что часто проводит встречи со школьниками и студентами. Иногда хочется показать молодому поколению какую-либо киноленту, например, фильм «Звезда». В нем играет Алексей Панин, который создал такой провокационный образ, что не хотелось бы его пропагандировать молодежи и лишний раз напоминать ей о выходках Панина.

«Уже молодежь, которая, может быть, не смотрела или смотрела фильм, начала забывать о том образе, который он создал. Когда [его] фамилия слышится, у людей либо улыбка, либо, наоборот, такой яркий негатив идет, и, конечно, это отображается на нашем кино. За это хотелось его поругать», – добавил Петренко.

После взрыва на Крымском мосту в 2022 году актер Алексей Панин опубликовал пост в социальной сети, выразив радость организованному Украиной теракту. В феврале 2023 года суд РФ его заочно арестовал. Актер с момента СВО проживает в Испании.

Ранее сбежавший из России актер Семен Трескунов заявил, что его неправильно поняли соотечественники и он не испытывает неприязнь к своей Родине.