Боец Джефф Монсон отказался от американского гражданства. Он подал заявление в консульство США в Стамбуле. В 2018 году спортсмен получил российское гражданство. В настоящее время он проживает в республике Башкортостан. Он не приобретает собственную недвижимость и автомобиль. «Абзац» поинтересовался, почему так происходит.

Джефф Монсон признался, что просто экономит деньги. Боец активно помогает беженцам из Газы и жителям новых регионов, которые вынуждены покидать свои дома из-за агрессии ВСУ. Покупать дорогие вещи боец просто не способен на данный момент времени.

«Я работаю с беженцами из Газы и Донбасса, я открыл бесплатную спортшколу для детей беженцев, я открыл 29 бесплатных спортшкол для детей в Башкортостане и по одной в Донецке, Луганске и Красногорске», – рассказал «Абзацу» Джефф Монсон.

Боец Монсон посетил ПМЭФ. Корреспонденту «Абзаца» также удалось побеседовать с легендой спорта. Спикер рассказал, что означает его татуировка «Убить гребаных капиталистов». Он рассказал, что американская и русская культура отличаются друг от друга. В США важно знать, сколько зарабатывает твой сын, а в России — какой он человек.

Ранее мы сообщали, что Джефф Монсон рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как готовится к реваншу с Тактаровым и поединку с Лом-Али Газгириевым.