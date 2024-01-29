Абзац: народный артист РФ Мищенко восстанавливается после операции

Заслуженный артист России, режиссер Василий Мищенко рассказал, что был госпитализирован в связи с проведением операции, пишет интернет-издание «Абзац» .

Артист, у которого особенно много поклонников появилось после съемок в фильме «А поутру они проснулись», не скрывал, что оказался в больнице. На странице в социальной сети он выложил фото из больничной палаты. В беседе с «Абзацем» Василий Мищенко поделился подробностями. В настоящее время он находится дома, восстанавливается после операции.

«У меня была тазобедренная грыжа», – рассказал Мищенко корреспонденту «Абзаца».

Операцию провели 24 января. Артист признался, что чувствует себя хорошо.

Заслуженный артист России поддерживает СВО. Он хотел отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации, но возрастные ограничения не позволили ему отдать долг Родине.

Ранее многие звезды шоу-бизнеса стали участниками скандала из-за своего присутствия на «голой вечеринке». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения телеведущей Ксении Собчак о том, что информацию о частном мероприятии «слили» представителям СМИ.