Абзац: снижение ключевой ставки на текущей неделе не предвидится

Интернет-издание «Абзац» провело опрос экспертов, чтобы узнать прогнозы относительно возможного решения Банка России о снижении ключевой ставки на заседании в пятницу, 26 апреля.

Кандидат экономических наук Роман Лавник уверен, что Банк России не примет решение о снижении ключевой ставки. На данный момент нет экономических предпосылок для данного заявления. Инфляция снижается не так быстро, как этого ожидали в ЦБ.

«Скорее всего, ключевая ставка будет оставлена на прежнем уровне в 16%. Предпосылок для снижения нет», — рассказала Мери Валишвили, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Финансовый советник Алексей Родин уверен, что регулятор начнет снижать уровень ключевой ставки, но на данный момент тенденции к замедлению инфляции нет.

«По итогам марта мы видим инфляцию в 7,72%, в феврале она была 7,69%, в январе – 7,44%», — уточнил эксперт.

Инвестор Павел Лебедев считает, что снижение ставки произойдет летом. Причина — рост предпринимательской активности и кредитование физических лиц. Аналогичного мнения придерживается финансовый советник Юлия Кузнецова. Эксперт считает, что в ближайшее время может произойти рост инфляции, спровоцированный кризисом на рынке труда.

Президент России Владимир Путин 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что в ближайшее время ключевая ставка начнет снижение. Об этом свидетельствуют объективные тенденции, зафиксированные на рынке экономики, сообщили РИА Новости.

Ранее экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что курс рубля будет плавно снижаться.