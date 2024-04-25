«Курс удержит только одно»: экономист раскрыла, что случится с рублем весной

Курс рубля, согласно прогнозу Правительства, продолжит снижение по отношению к доллару. Как долго будет сохраняться такая тенденция, и к чему это может привести — в материале «Подмосковье сегодня».

Как сообщили в Министерстве экономического развития и торговли РФ, в этом году средний курс доллара может составить 94,7 рубля, а уже в следующем году— 98,6 рубля. В следующие несколько лет американская валюта преодолеет психологическую отметку: в 2026 году доллар будет стоить 101,2, а в 2027 – уже 103,8 рубля. Конечно, это лишь прогноз, а реальные значения будут зависеть от многих факторов.

«Снижение курса рубля связано с текущей геополитической и экономической ситуацией, ожиданием новых санкций, анонсируемых ЕС к лету 2024 года. Сегодня удержать рубль на психологически комфортном уровне может только «дорогая» нефть», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Наталья Проданова, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Но к серьезным последствиям это не приведет, российская экономика успешно выдерживает колебания.

«В ближайшем будущем обвала рубля точно не будет, об этом свидетельствует высокая ставка ЦБ и большая вероятность того, что и после 30 апреля сохранится требование по обязательной продаже экспортной выручки. А это факторы в пользу рубля», — добавила Проданова.

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