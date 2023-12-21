Администрация Нижнего Тагила выкупила здание банка за 23 млн рублей для собственных нужд

Администрация Нижнего Тагила выкупила здание Уральского банка с целью дальнейшего переселения в него, сообщает tagilcity.ru . Из местного бюджета выделили 23 миллиона рублей.

Начальник финансового управления города Марина Кудрявцева рассказала, что в настоящее время некоторые отделы местной администрации расположены в здании гостиницы «Северный Урал».

Помещение не используется по своему прямому назначению. Однако, здание относится к объектам культурного наследия, поэтому расположить кабинеты местных чиновников на постоянной основе невозможно.

К тому же, здание гостиницы нуждается в реконструкции. На данные работы необходимо выделить из бюджета более миллиарда рублей. На данный момент источника финансирования нет.

Приобретенное здание банка - это четырехэтажное помещение площадью 747,1 квадратных метра. В ходе запланированного заседания гордумы депутаты проинформировали, что сделка юридически оформлена.

«Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.», — заявил замглавы администрации по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

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