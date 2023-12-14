Риелторы рекомендуют успеть оформить сделки по покупке недвижимости до 1 января 2024 года

Риэлторы рекомендуют россиянам оформлять сделки по приобретению недвижимости до 1 января 2024 года по разным причинам: прогнозируют повышение первоначального взноса и ставки, сообщает nashgorod.ru .

Тюменский риелтор Андрей Белоусов, как и некоторые его коллеги, прогнозирует повышение первоначального взноса до 30%. Происходить процесс будет поэтапно: сначала могут поднять на 25%, а следом на оставшиеся 5%. Не исключено и повышение ставки. Экономист Ирина Меняйлова считает подобную меру необходимой на данный момент.

«Поднимать процент было необходимо. С приходом льготных программ существенно вырос спрос на покупке недвижимости, его необходимо снизить. Конечно повышение первоначального взноса может спровоцировать кризис ипотеки в регионе, однако эту меру нельзя было не принять, чтобы хоть немного сбалансировать рынок», — считает экономист Ирина Меняйлова.

Риелторы рекомендуют сейчас приобретать жилье. В следующем году на рынке недвижимости произойдет ряд изменений. Так, снизится спрос на жилье. У людей просто не будет денег покупать квартиры. Однако, снижение спроса спровоцирует и снижение стоимости квартир в новостройках.

«С условием изменения условий по ипотеке, спрос может упасть, что, в теории, может спровоцировать снижение цен на новостройки. Об этом сейчас мало кто говорит, потому что это не так выгодно, но мы видим, что сценарий развивается именно в этом направлении», — говорит риелтор Кирилл Марандин.

В настоящее время квартиры в новостройках Тюменской области в черте города и частные дома за его пределами уже стоят одинаково. Только есть нюанс - в городе можно на эти деньги (примерно шесть или семь миллионов рублей) купить небольшую квартиру не в центральном районе. За городом доступен двухэтажный дом с земельным участком. В следующем году на рынке недвижимости любого вида (новостройки, вторичное жилье или дачные участки) произойдут ценовые изменения.

Эксперты не исключают, что рост цен коснется и аренды жилья.

«У нас за год на 20% в среднем увеличилась стоимость аренды жилья в городе. Во многом это связано с высоким спросом и общим ростом цен во всех областях жизни. Однако в этом году ситуация скорее всего будет спокойной. Полагаю, что цены точно не снизятся, но и скачка цен можно не ждать», — говорит специалист по аренде жилья Алексей Сидоров.

Генеральный директор риэлторской компании «Полезные люди» Юрий Паршиков рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что ожидать от рынка недвижимости в 2024 году. Эксперт не рекомендует покупать жилье накануне Нового года.