«Администрация сама не приедет»: кузбассовцам ответили на жалобу об обвалившемся потолке

Жильцы дома в Анжеро-Судженске опубликовали в соцсетях фото потрескавшегося потолка, который в некоторых местах начинает рушиться. Люди сделали деревянные подпорки для того, чтобы потолок не рухнул им на голову. В жилищном отделе администрации корреспонденту представили комментарии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, жильцы предоставили в соцсетях фото. Горожане сделали деревянные опоры из досок, чтобы подпереть потолок. Подобный метод применяют в подъездах и жилых квартирах. Фасад здания выглядит неэстетично: облезшая штукатурка и появившиеся дыры.

В жилищном отделе администрации корреспонденту «Сибдепо» объяснили, что жильцам необходимо действовать. В первую очередь требуется собрать пакет документов.

«Администрация к вам сама не приедет, и не скажет вам: „Дом аварийный“», — пояснила специалист.

Специалисты отметили, что сначала в администрации ознакомятся с документами. Ситуация может развиваться несколькими путями. В случае признания здания аварийным заниматься вопросом будут в администрации. Если дом требует ремонта, то ответственность за него будет нести управляющая компания. В соцсетях горожане обсудили, что дом стоит на учете у компании «Диалог-АС».

Ранее стали известны причины длительного ожидания ремонтных работ в жилых зданиях Кемерово.