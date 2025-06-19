Названы причины длительного ожидания ремонтных работ в жилых зданиях

Аварийные балконы и осыпающиеся фасады — в Кемерово годами не обновляют старые дома, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Во время пресс-тура представители управляющих компаний пояснили, чем вызвано длительное ожидание реконструкции зданий.

Представитель управляющей компании «РЭУ-9» Анна Чудинова рассказала, что главная причина — вопрос финансирования. По мнению эксперта, правила капремонта менялись много раз, но не в сторону жильцов. До 2000-ых годов деньги поступали в бюджет управляющей компании. Руководство принимало решение, какие работы проводить в первую очередь.

«Но с 2014 года у нас порядок опять поменялся. Создали новую структуру — фонд капитального ремонта, и денежные средства поступают теперь туда, и, соответственно, заказчиками этого вида ремонта теперь выступает фонд капитального ремонта», — объяснила Чудинова журналистам.

Директор «Жилкомцентра» Владимир Голда отметил, что выполнять работы можно после получения разрешения от жильцов. Если 2/3 жителей нуждающегося в ремонте дома против, работы переносят на год. По данным эксперта, горожане часто не согласны с перечнем работ. Например, просят только починить кровлю и больше ничего не трогать.

По информации издания, после завершения ремонтных работ компания вправе вернуться на объект для устранения недочетов или выполнения новых заданий. Случаи бывают разные: начали течь трубы или крыша, сломался лифт. Однако иногда вандалы разрисовывают подъезды баллончиками или наносят другой ущерб.

«В этом случае, увы, капитального вмешательства ждать придется минимум через 25-30 лет», — сообщил «Сибдепо».

Ранее сообщалось, что ремонт более 700 входных групп многоквартирных домов провели в Подмосковье в мае 2025 года.