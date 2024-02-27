Адвокат Айрапетян назвала решение суда по делу военного СВО «конвейерным судопроизводством»

Адвокат осужденного военного СВО из Карачаево-Черкесии Нарине Айрапетян уверена, что суд не был заинтересован в открытом и честном процессе, сообщает newstracker.ru . Суд вынес приговор участнику спецоперации за то, что он уклонялся от службы. Сторона защиты утверждает, что мужчина долгое время провел в больнице после ранения.

В данном деле есть две разные позиции. Командование военного утверждает, что мужчина мог вернуться к выполнению боевых задач в зоне СВО, но не делал этого. В связи с этим тыловые командиры из штаба части написали на него заявление. Они присутствовали в зале суда и давали показания против жителя Карачаево-Черкесии. Военного приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

Сторона защиты уверена, что суд не был заинтересован в справедливом решении. Предложения о проведении экспертиз были отклонены. Предоставленные медицинские справки не учтены. Адвокат рассказала, что военного ранили в область шеи. Он длительное время находился в больнице, где извлекали осколки из раны.

«Мы представили медицинскую документацию, свидетельствующую, что он был болен. Ему за месяц до этого удалили осколок из шеи. Как показали свидетели, он и дальше мучился от страшных болей, постоянно лежал, был на обезболивающих. Согласно исследованиям, были изменения в головном мозге. Со слов подзащитного, в части не выдавали направление на лечение. Также были проблемы с ногами, одна из которых уменьшилась от травм. Проблемы со спиной. Диагностированы и иные заболевания», — перечисляет Нарине Айрапетян.

Военный утверждал, что не раз обращался к командиру из-за плохого самочувствия, но на его жалобы никто не реагировал. После ранения не скрывался и регулярно приходил в часть за заработной платой. В суд и редакцию NewsTracker представили копию расчетного листка из бухгалтерии войсковой части.

«За вменяемый период он приходил в часть и получал зарплату. Несмотря на объективную невозможность быть в строю, подтвержденную документально, суд вынес обвинительный приговор. Стремительно, за несколько дней рассмотрел дело, отказав стороне защиты практически во всех ходатайствах. Очень прискорбно и неприятно участвовать в подобном конвейерном судопроизводстве», — говорит Нарине Айрапетян.

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