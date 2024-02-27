«Восток-Медиа»: суд неоправданно назначил блогеру Чихунову условный срок

Блогер приехал из поселка Кневичи во Владивосток на такси. В руках у него был тубус от гранатомета. Мужчина имитировал будто намерен стрелять в памятную табличку, установленную в честь белогвардейца и монархиста Михаила Дитерихса. Таким образом он, как общественник, выразил свой протест тому, что в городе установлена такая табличка. Видео опубликовал в интернет-мессенджерах.

Судья Ленинского районного суда обязал мужчину выплатить штраф в размере 24 тысяч рублей и определил меру пресечения в виде подписки о невыезде. Потом суд назначил ему условный срок. Редакция «Восток-Медиа» считает наказание слишком лояльным. Ранее мужчина уже привлекался за нарушение общественного порядка. Кроме того, однажды заявление в полицию подала его супруга. Блогер избил женщину 8 марта.

«Я еще не имею никакой четкой позиции, если быть честным. А я еще приговор не получил. Я еще с адвокатом не встречался. Получил приговор, встречусь с адвокатом, обсужу, тогда будет четкая позиция. На сегодняшний момент, честно скажу, позиции никакой нет», — заявил в телефонном разговоре осужденный.

Редакция предполагает, что мужчина не вынес никакого урока из ситуации. Подобные акции могут повторяться в дальнейшем.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге17-летний подросток помочился на «Медного всадника».