Адвокат Черский: признанного в убийстве 38 человек Буторина могут отправить на СВО

Сергей Буторин отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная Сова». Суд признал его виновным в убийстве 38 человек. SHOT располагает информацией, что мужчина снова написал заявление для участия в СВО. Ранее он изъявлял желание отправиться в зону спецоперации для выполнения боевых заданий, однако прошение было отклонено. Адвокат Сергей Черский не исключает, что в нынешний раз Буторина могут отправить на СВО.

Юрист рассказал, что решение вправе принимать начальник колонии. Адвокат не ознакамливался лично с документами, в которых разъяснено, могут ли пожизненников задействовать в спецоперации. Коллеги рассказывали Черскому, что подобные случаи уже были зафиксированы в юридической практике.

«Я думаю, есть вероятность, что Буторин выйдет на свободу благодаря СВО», — рассказал Черский в беседе с «Ридусом».

В 90-ые годы Сергей Буторин входил в Ореховскую ОПГ Сергея Тимофеева, которую возглавил после гибели предводителя. В 1996 году россияне были уверены, что Буторин погиб. Позже выяснилось, что он инсценировал собственную смерть. В 2010 году его экстрадировали в Россию из Испании.

Ранее сообщалось, что из подмосковного парка «Патриот» сбежал 19-летний призывник с автоматом.