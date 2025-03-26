Адвокат Габович пояснил, что изменится в правилах продажи сим-карт с 1 апреля

Адвокат Антон Габович рассказал, что изменится в правилах продажи сим-карт с 1 апреля, сообщила rostovgazeta.ru. По словам юриста, нововведением станет обязательное прохождение идентификации личности покупателя сим-карты.

Юрист пояснил, что правительство приняло новый законопроект об изменении правил продажи сим-карт на территории России. Цель нововведений — защитить граждан от мошенников, которые часто в телефонном режиме вводят людей в заблуждение. По данным эксперта, с 1 апреля для покупки телефонной сим-карты представители оператора потребуют, как и раньше, паспорт. Кроме того, покупателя попросят пройти идентификацию.

«Сделать это (пройти идентификацию. — Прим. ред.) можно будет с помощью электронных сервисов — «Госуслуги», биометрических баз. Для подтверждения личности нужно прийти в МФЦ или в офис компании, которая продает сим-карты», — отметил Антон Габович.

По данным юриста, оператор мобильной связи не имеет права предоставлять услуги абоненту до тех пор, пока он не пройдет этап идентификации. Договор будет оформляться исключительно при наличии паспорта. Адвокат Габович также предупредил, что один человек не имеет права иметь более 20 сим-карт или номеров. Данное требование также внесено в новый законопроект.

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