Эксперт рассказал, что будет с качеством связи после масштабного отключения сетей 3G

Сокращение работы станций третьего поколения запланировано крупнейшими операторами в РФ на 2025 год. Однако, по словам Муртазина, это едва ли скажется на абонентах. Он отметил, что процесс перехода может стать полезным для самих пользователей, так как они смогут перейти на улучшенную связь. К тому же, будет задействовано больше ресурсов 4G.

«Эти частоты могут использоваться для четвертого поколения для того, чтобы расширить скорость передачи, насыщенность базовых станций, то есть увеличится количество соединений, которые они могут поддерживать одновременно. Это называется рефарминг, когда один частотный спектр одной технологии уходит к другому поколению оборудования», — добавил он.

Муртазин отметил, что практику с отказом от 3G повторили во многих странах, так как это важно для развития связи. При этом в России процесс начался еще три года назад. Пользователи это не заметили, а лишь переключились на линию 4G.

Напомним, что операторы в России планируют завершить историю с отключением от 3G полностью к 2027 году. Про внедрение нового стандарта связи 5G пока точных сведений нет, но, как отметили обозреватели, это могут сделать до 2030 года.

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