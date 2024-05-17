Адвокат Габович: при бесплатном переводе денег между счетами из разных банков могут взимать комиссию

Юрист, адвокат Антон Габович уточнил особенность нового правила ЦБ , которое позволяет россиянам переводить деньги между своими счетами из разных банков без оплаты комиссии, сообщает rostovgazeta.ru . Есть одно условие, при котором комиссию могут взимать.

Юрист напомнил, что комиссия не снимается с клиента банка вне зависимости от того, каким именно способом был осуществлен перевод: между банковскими счетами или с одной карту на другую. Нововведение положительно воспримет большая часть населения.

Переводить деньги с одной карту на другую россиянам приходится по разным причинам. Иногда необходимо погашать кредит в одном банке, а заработная плата начисляется на карту другого банка. Или же на одной карте более выгодные кешбэки.

Эксперт сообщает, что на протяжении месяца таким способом нельзя переводить более 30 миллионов рублей. Когда сумма превышает указанный лимит, с клиента снова взимают комиссию.

«Теперь переводы денег между своими счетами в разных банках, или с пластиковой карты одного банка на карту другого банка, будут осуществляться без комиссии», — отмечает Антон Габович.

Нововведение вступило в силу с 1 мая. На сайте ЦБ сообщается, что осуществить перевод можно любым способом:

в мобильном приложении по номеру счета;

на портале банка в личном кабинете;

через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру своего телефона.

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