Адвокат Карабанов рассказал, почему Вере Брежневой важно вернуться в Россию

Еще недавно ленты новостных изданий пестрили заголовками о том, что украинская певица Вера Брежнева лишилась последнего бизнеса, который принадлежал ей на территории России. Ее партнер Ханна Хмелева заявила , что звезда шоу-бизнеса перестала уделять время их совместному проекту. Кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов рассказал корреспонденту KP.RU , что в данной ситуации может предпринять певица.

Певица Вера Брежнева может подать в суд на дизайнера Ханну Хмелеву. Против артистки совершено преступление по статье «Мошенничество». Эксперт считает, что произошел рейдерский захват.

Процедура обычно проходит по-разному. Иногда создают новый бизнес, полностью копируя интеллектуальную структуру предыдущего. Клиентская база Ханны и Веры была наработана совместно, а теперь дизайнер планирует пользоваться ею самостоятельно.

«То есть у Веры Брежневой в принципе есть шансы возбудить в отношении Ханны Хмелевой дело по статье «Мошенничество», — рассказал KP.RU Карабанов.

Однако, есть одна проблема. Певица Вера Брежнева выступила против России после объявления об СВО. Она оставляла негативные комментарии и сейчас не все будут рады ее возвращению. Подать заявление в суд она имеет право лично, то есть должна находиться в стране.

«Однако потенциально срок исковой давности у такого преступления составляет 10 лет. То есть возможность у Брежневой продать заявление существует еще 10 лет», — подытожил адвокат.

Ранее Вера Брежнева сделала тест на ВИЧ и опубликовала фото в социальных сетях.