Адвокат Руснаков: движение «чайлдфри» могут признать экстремистским

Тюменский адвокат Павел Руснаков высказал мнение, что движение «чайлдфри» могут признать экстремистским. В таком случае правительство сможет установить, когда представители организации могут привлекаться к ответственности: административной и уголовной, сообщил nashgorod.ru.

Эксперт уверен, что есть ряд юридических нюансов. Так, «чайлдфри» — это не организация, соответственно, она нигде не зарегистрирована. По сути, это общественное течение.

«Признать течение нежелательной организацией может быть проблематично. Но я полагаю, что принятие закона о запрете пропаганды может быть сопряжено с запретом течения», — считает Руснаков.

После запрета проблемы появятся у блогеров, которые рассказывают о своем решении не становиться родителями. Контент могут посчитать пропагандой течения. Публично запретят определенные формулировки, например, что «чайлдфри» — это осознанный выбор взрослого человека. Люди не смогут обсуждать тему на улице или в любом другом общественном месте. В соцсетях запретят комментарии по теме. Табу наложат на символику течения.

Однако важно учитывать, что привлечь к ответственности будет сложно. Ведь предстоит доказать, что конкретно нарушил гражданин своими высказываниями.

«Это будет важным аспектом, признают ли «чайлдфри» экстремистской организацией. Если рассматривать по аналогии с запретом пропаганды нетрадиционной ориентации, то будут привлекать сначала к административной ответственности, но потом уже и к уголовной, в случае повтора инцидента», — рассказал тюменский адвокат Павел Руснаков.

Ранее сообщалось, что в ГД заявили, что запрет пропаганды чайлдфри не коснется личного выбора граждан.