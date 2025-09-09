Адвокаты настаивают на смягчении меры пресечения для обвиняемых в истязании подростков

В телеграм-канале Мариинского городского суда Кемеровской области появилась информация, согласно которой адвокаты обвиняемых в истязании несовершеннолетних девушек намерены обжаловать домашний арест, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В телеграм-канале отмечено, что в СМИ распространяли недостоверную информацию о помещении обвиняемых в СИЗО. На заседании суда женщинам установили меру пресечения в виде домашнего ареста. Решение не вступило в законную силу. Адвокаты женщин подали апелляционную жалобу. Они предоставили аргументы, на основании которых просят суд выбрать более мягкую меру пресечения. Суд примет решение после ознакомления с документами.

«Мера пресечения в виде домашнего ареста, как и заключение под стражу, также является мерой пресечения, связанной с изоляцией от общества», — отмечено в сообщении.

В ведомстве рассказали, что несовершеннолетние девушки 14 и 17 лет, по утверждению обвиняемых, распространяли о них недостоверную информацию. Женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время суток пришли в дом к подросткам для разбирательств. Пострадавшим нанесли многочисленные удары. 20-летняя обвиняемая приставляла нож к горлу одной из потерпевших. Таким образом она хотела принудить девушку выпить таблетки. 27-летняя обвиняемая снимала происходящее на видео.

По данным ведомства, обвиняемые потребовали от потерпевших не информировать о происшедшем правоохранителей. Они предупредили, что в противном случае подожгут дом. Сотрудники правоохранительных органов узнали об инциденте и задержали нападавших женщин.

«Были совершены и иные насильственные действия, причинившие несовершеннолетним физические и психические страдания», — указано в сообщении.

