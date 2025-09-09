От видеостоек до уголовного дела: двум россиянам грозит срок за нецелевое использование бюджетных средств

В пресс-службе прокуратуры и полиции Кузбасса проинформировали, что двух молодых жителей Новокузнецкого округа ждет суд по причине присвоения бюджетных средств, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, 20-летний и 22-летний жители Кузбасса обратились в комитет соцполитики. Они предоставили план по развитию будущего бизнеса с целью оформления государственной субсидии. Представители ведомства проверили информацию: прибыли на место, убедились в наличии необходимой техники. Молодые люди сообщили, что намерены установить в торговых центра видеостойки, которые будут транслировать рекламу.

По данным издания, жители получили на развитие бизнеса 350 тыс. руб. Приобретенную технику они сдали в магазин. Ведомству предоставили поддельный чек. Выделенные из бюджета средства они потратили на собственные нужды. Обман был выявлен. Информацию передали сотрудникам правоохранительных органов. Правоохранители возбудили уголовное дело. Материалы переданы в суд. Максимальный срок наказания достигает шесть лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что чиновница предстанет перед судом за взятку на несколько миллионов рублей.