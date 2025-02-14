Аэраторы, счетчики и лейки в виде насадок: россияне рассказали о способах экономии воды

Пермяки преследуют не только цель сберечь экологию, но и сэкономить семейный бюджет.

«Только благодаря тому, что стала следить за расходом воды, могу каждый месяц экономить примерно тысячу рублей, а иногда и больше. Для кого как, а для меня это существенно, с учетом того, какие счета приходят каждый месяц», — рассказала Properm.ru Светлана Андреевна, пенсионерка из Перми.

Горожане поделились различными способами. Так, Николай пользуется более старыми методами. Он набирает воду в раковину и моет в ней посуду. По его подсчетам, расход сократился минимум в три раза. Людмила из Перми предпочитает более современные способы. Она пользуется посудомоечной машиной. Женщина утверждает, что сейчас уходит около 15 литров воды. До приобретения техники — в несколько раз больше. Кроме того, пользоваться машинкой намного приятнее и удобнее.

Некоторые горожане устанавливают аэраторы — насадки для водопроводных кранов, которые смешивают воздух с водой. Напор сохраняется, а расход уменьшается, уверены пермяки. Прибор стоит около 300 руб. Еще один способ экономии — туалетный бачок с двойным смывом. Об экономии задумываются не только жители квартир, но и дачных участков. Алексей из Кунгура оценил преимущества системы капельного орошения.

«Благодаря этой системе перерасход воды исключен, потому что она доставляется туда, куда нужно — прямо к корням. Это плюс и для урожая, потому что исключается перелив растений, и испарение. У соседа стоит автоматический полив — тоже неплохое решение, правда, подороже», — рассказал читатель Properm.ru.

Издание также рекомендует обратить внимание на «умные» счетчики и специальные душевые лейки в виде насадок.

Ранее сообщалось, что ВСУ нарушили работу водовода Дон — Донбасс из-за атаки по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР.